Зуйкова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти06.10.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Зуйков Антон Антонов
Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Зуйков) Аксинья Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Зуйкова) Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович
Рождение ребёнка
06.05.1872
Сын: Зуйков Иван Антонов
Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович
Рождение ребёнка
02.05.1874
Дочь: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович
с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
воспреемники: псаломщик Малоснежетковской Николаевской церкви Иван Игнатов Ракитин и крестьянка деревни Андреевка Наталья Ианнуариева Семина
Смерть
06.10.1888
Причина смерти: от воспаленеия желудка