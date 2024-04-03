Зуйкова Дарья Ивановна Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйкова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

06.10.1888

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зуйков Антон Антонов

Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Зуйков) Аксинья Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Зуйкова) Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович

Рождение ребёнка
06.05.1872

Сын: Зуйков Иван Антонов

Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович

Рождение ребёнка
02.05.1874

Дочь: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Федотович

с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
воспреемники: псаломщик Малоснежетковской Николаевской церкви Иван Игнатов Ракитин и крестьянка деревни Андреевка Наталья Ианнуариева Семина
Смерть
06.10.1888
Причина смерти: от воспаленеия желудка

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