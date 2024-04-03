Зуйков Иван Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1872
Отец: Зуйков Антон Федотович
Мать: Зуйкова Дарья Ивановна
Бракосочетание
29.?.1890
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.01.1891
Дочь: (Зуйкова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
02.05.1894
Дочь: (Зуйкова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Зуйков Андрей Иванов
Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: (Зуйкова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна
Смерть
Неизвестно