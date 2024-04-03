Зуйков Иван Антонов 06.05.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйков Иван Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1872

Отец: Зуйков Антон Федотович

Мать: Зуйкова Дарья Ивановна

Бракосочетание
29.?.1890

Жена: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: (Зуйкова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна

Рождение ребёнка
02.05.1894

Дочь: (Зуйкова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Зуйков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: (Зуйкова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Зуйкова(Лободанова) (Лободанова) Гликерия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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