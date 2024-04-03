Зуйкова Гликерия Пименова
Место рожденияс. Большой Снежеток
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Пимен Емельянович
Мать: не указана
с. Большой Снежеток
Бракосочетание
07.01.1880
Муж: Зуйков Антон Антонов
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.11.1882
Дочь: (Зуйкова) Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
26.09.1884
Дочь: (Зуйкова) Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
20.05.1889
Дочь: (Зуйкова) София Антонова
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
03.05.1890
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: (Зуйкова) Христина Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: (Зуйкова) Наталья Антонова
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
26.03.1896
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
26.10.1897
Дочь: (Зуйкова) Неонила Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: (Зуйкова) Гликерия Антонова
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
село Мал.Снежеток (Мещера)
Рождение ребёнка
07.12.1900
Дочь: (Зуйкова) Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов
Смерть
Неизвестно