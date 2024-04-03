Зуйкова Гликерия Пименова 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйкова Гликерия Пименова

Место рождения

с. Большой Снежеток

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пимен Емельянович

Мать: не указана

с. Большой Снежеток
Бракосочетание
07.01.1880

Муж: Зуйков Антон Антонов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.11.1882

Дочь: (Зуйкова) Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
26.09.1884

Дочь: (Зуйкова) Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
20.05.1889

Дочь: (Зуйкова) София Антонова

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
03.05.1890

Сын: Зуйков Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: (Зуйкова) Христина Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: (Зуйкова) Наталья Антонова

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
26.03.1896

Сын: Зуйков Гавриил Антонов

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
26.10.1897

Дочь: (Зуйкова) Неонила Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: (Зуйкова) Гликерия Антонова

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

село Мал.Снежеток (Мещера)
Рождение ребёнка
07.12.1900

Дочь: (Зуйкова) Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Зуйков Антон Антонов

Смерть
Неизвестно

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