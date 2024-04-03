(Зуйкова) Гликерия Антонова 18.10.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Зуйкова) Гликерия Антонова

(Зуйкова) Гликерия Антонова

Место рождения

село Мал.Снежеток (Мещера)

Дата рождения

18.10.1899

Дата смерти

29.10.1899

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899

Отец: Зуйков Антон Антонов

Мать: Зуйкова Гликерия Пименова

село Мал.Снежеток (Мещера)
Крещение
19.10.1899
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток 1899г. Венчал священник Владимир Филицин с псаломщиком Иваном Ракитиным | Восприемники: села Малый Снежеток крестьяне: Семен Максимов Тихонов и Никифора Андреева... Показать все
Смерть
29.10.1899
от слабости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.