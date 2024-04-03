(Зуйкова) Гликерия Антонова
Место рождениясело Мал.Снежеток (Мещера)
Дата рождения18.10.1899
Дата смерти29.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899
Отец: Зуйков Антон Антонов
село Мал.Снежеток (Мещера)
Крещение
19.10.1899
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток 1899г. Венчал священник Владимир Филицин с псаломщиком Иваном Ракитиным | Восприемники: села Малый Снежеток крестьяне: Семен Максимов Тихонов и Никифора Андреева... Показать все
Смерть
29.10.1899
от слабости