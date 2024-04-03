Зуйкова Аксинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйкова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зуйков Антон Федотович

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Зуйкова) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Зуйков Дмитрий Федотов

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Зуйков Абрам Федотович

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зуйков Семен Федотов

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зуйков Митрофан Федотов

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Зуйкова) Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев

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