Зуйкова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Зуйкова) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зуйков Семен Федотов
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Зуйкова) Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Зуйков Федот Исаев