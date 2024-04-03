Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Макаров Лупп Иванов
Мать: Макарова Анна Ивановна
Бракосочетание
09.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1894
Сын: Макаров Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.01.1896
Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Макарова) Мария Терентьева
Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.04.1907
Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно