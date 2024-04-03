Макаров Терентий Луппов (Лукьянов) 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Макаров Лупп Иванов

Мать: Макарова Анна Ивановна

Бракосочетание
09.?.1892

Жена: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Макаров Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Макаров Иван Терентьев

Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1899

Сын: Макаров Михаил Терентьев

Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Макарова) Мария Терентьева

Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.04.1907

Сын: Макаров Егор Терентьевич

Мать ребёнка: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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