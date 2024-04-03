Макаров Лупп Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти24.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Макаров Иван Васильев
Мать: Макарова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Макарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Мать ребёнка: Макарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1870
Сын: Макаров Захар Луппов
Мать ребёнка: Макарова Анна Ивановна
Смерть
24.07.1871