Макаров Лупп Иванов 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Лупп Иванов

Макаров Лупп Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

24.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Макаров Иван Васильев

Мать: Макарова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Макаров Селиверст Луппов

Мать ребёнка: Макарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Мать ребёнка: Макарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Макаров Захар Луппов

Мать ребёнка: Макарова Анна Ивановна

Смерть
24.07.1871

Мы используем куки для улучшения работы сайта.