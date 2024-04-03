Макарова Мария Иванова 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Макаров Лупп Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
06.02.1845

Дочь: (Макарова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Макаров Никифор (Никанор) Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Макаров Алексей Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
22.01.1851

Дочь: (Макарова) Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
20.12.1852

Сын: Макаров Степан Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
20.06.1856

Дочь: (Макарова) Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Рождение ребёнка
1865

Сын: Макаров Иван Иванов

Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев

Смерть
19.11.1889
Причина смерти: от старости

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