Макарова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти19.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Макаров Лупп Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
06.02.1845
Дочь: (Макарова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Макаров Никифор (Никанор) Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
22.01.1851
Дочь: (Макарова) Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
20.12.1852
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1856
Дочь: (Макарова) Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Макаров Иван Иванов
Отец ребёнка: Макаров Иван Васильев
Смерть
19.11.1889
Причина смерти: от старости