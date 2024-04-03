Макаров Алексей Иванов 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Макаров Иван Васильев

Мать: Макарова Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

1-м браком
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Макаров Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
06.09.1874

Дочь: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.11.1876

Дочь: (Макарова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

Рождение ребёнка
21.11.1878

Дочь: (Макарова) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Макаров Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

Бракосочетание
21.?.1883

Жена: Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
2-м браком
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: (Макарова) Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1887

Сын: Макаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева

Смерть
Неизвестно

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