Макаров Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Макаров Иван Васильев
Мать: Макарова Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
1-м браком
Рождение ребёнка
25.09.1871
Рождение ребёнка
06.09.1874
Дочь: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.11.1876
Рождение ребёнка
21.11.1878
Дочь: (Макарова) Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.08.1880
Бракосочетание
21.?.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
2-м браком
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: (Макарова) Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1887
Мать ребёнка: Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева
Смерть
Неизвестно