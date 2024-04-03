Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева

Место рождения

дер. Щербинина

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Яков Ефимович

Мать: не указана

дер. Щербинина
Бракосочетание
21.?.1883

Муж: Макаров Алексей Иванов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
2-м браком
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: (Макарова) Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1887

Сын: Макаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

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