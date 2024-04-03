Макарова 2Я Жена Дарья Яковлева
Место рождениядер. Щербинина
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Яков Ефимович
Мать: не указана
дер. Щербинина
Бракосочетание
21.?.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
2-м браком
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: (Макарова) Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1887
Отец ребёнка: Макаров Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно