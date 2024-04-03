Макаров Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1852
Дата смерти16.10.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1852
Отец: Макаров Иван Васильев
Мать: Макарова Мария Иванова
Крещение
21.12.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Бракосочетание
06.?.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1878
Рождение ребёнка
01.10.1882
Рождение ребёнка
15.06.1884
Смерть
16.10.1888
Причина смерти: от золотухи