Макаров Степан Иванов 20.12.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1852

Дата смерти

16.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1852

Отец: Макаров Иван Васильев

Мать: Макарова Мария Иванова

Крещение
21.12.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Бракосочетание
06.?.1874

Жена: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1878

Дочь: (Макарова) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: (Макарова) Устинья Степановна

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Рождение ребёнка
15.06.1884

Сын: Макаров Леон Степанович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Неплановна (Евлова)

Смерть
16.10.1888
Причина смерти: от золотухи

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