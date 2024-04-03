Макарова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Макаров Лупп Иванов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Отец ребёнка: Макаров Лупп Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1870
Сын: Макаров Захар Луппов
Отец ребёнка: Макаров Лупп Иванов
Смерть
Неизвестно