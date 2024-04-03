Макарова Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Макаров Селиверст Луппов

Отец ребёнка: Макаров Лупп Иванов

Рождение ребёнка
1866

Сын: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Отец ребёнка: Макаров Лупп Иванов

Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Макаров Захар Луппов

Отец ребёнка: Макаров Лупп Иванов

Смерть
Неизвестно

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