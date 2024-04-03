Макаров Егор Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1907
Дата смерти11.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1929
Дочь: (Макарова) Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.09.1931
Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна
Смерть
11.11.1978
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.