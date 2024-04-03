Макаров Егор Терентьевич 23.04.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Егор Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1907

Дата смерти

11.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1907

Отец: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Мать: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.10.1929

Дочь: (Макарова) Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.09.1931

Сын: Макаров Николай Егорович

Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Смерть
11.11.1978
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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