Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна 12.11.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908

Отец: Макаров Дмитрий Иванов

Мать: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Егор Терентьевич

Рождение ребёнка
23.10.1929

Дочь: (Макарова) Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич

Рождение ребёнка
05.09.1931

Сын: Макаров Николай Егорович

Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич

Рождение ребёнка
22.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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