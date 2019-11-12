Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1929
Дочь: (Макарова) Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич
Рождение ребёнка
05.09.1931
Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич
Рождение ребёнка
22.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Егор Терентьевич
Смерть
Неизвестно