Макаров Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
?.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно