Макаров Николай Егорович 05.09.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931

Отец: Макаров Егор Терентьевич

Мать: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
?.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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