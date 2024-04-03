Скороходов Андрей Степанов 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Андрей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Мать: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Бракосочетание
26.09.1883

Жена: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Скороходов Прокопий Андреев

Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
13.08.1888

Дочь: (Скороходова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
09.12.1898

Дочь: Семенова(Скороходова) (Скороходова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Скороходов Иван Андреев

Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно

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