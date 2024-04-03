Скороходов Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
26.09.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.07.1886
Рождение ребёнка
13.08.1888
Рождение ребёнка
21.03.1892
Рождение ребёнка
23.10.1893
Рождение ребёнка
09.12.1898
Рождение ребёнка
27.02.1905
Мать ребёнка: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно