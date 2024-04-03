Скороходов Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1905
Дата смерти20.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1926
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Скороходова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Смерть
20.08.1972
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.