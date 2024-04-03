Скороходов Иван Андреев 27.02.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1905

Дата смерти

20.08.1972

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1926 г.р.
1933 г.р.
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1952 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1905

Отец: Скороходов Андрей Степанов

Мать: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Скороходова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Смерть
20.08.1972
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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