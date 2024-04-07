Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна 16.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.05.1907

Дата смерти

10.06.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
1933 г.р.
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1952 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1907

Отец: Челушкин Иван Евстафьевич

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Иван Андреев

Крещение
18.05.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Скороходова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев

Смерть
10.06.1982
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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