Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.05.1907
Дата смерти10.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1907
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
18.05.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
15.02.1926
Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Скороходова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: (Скороходова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Скороходов Иван Андреев
Рождение ребёнка
1954
Смерть
10.06.1982
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.