Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дронов Андрей 1 Селиверстов

Мать: Дронова Анисья Калинникова

Бракосочетание
24.10.1894

Муж: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: (Челушкина) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
28.08.1899

Сын: Челушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Челушкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Челушкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
16.05.1907

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Челушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
19.04.1911

Сын: Челушкин Егор Иванович

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Челушкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
27.03.1916

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич

Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома.1919 год. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79, л.160-161.
Смерть
Неизвестно

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