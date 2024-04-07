Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
24.10.1894
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: (Челушкина) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
28.08.1899
Сын: Челушкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
27.06.1902
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
16.02.1905
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
16.05.1907
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
11.04.1909
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.04.1911
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
26.01.1913
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
27.03.1916
Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Сачкова(Челушкина) (Челушкина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Челушкин Иван Евстафьевич
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома.1919 год. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79, л.160-161.
Смерть
Неизвестно