Челушкин Сергей Иванович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения27.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1921
Дочь: (Челушкина) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична
с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 Книга регистрации актов о рождении села Змеевки ... Показать все
Смерть
Неизвестно