Челушкин Сергей Иванович 27.06.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Сергей Иванович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

27.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902

Отец: Челушкин Иван Евстафьевич

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
26.02.1921

Дочь: (Челушкина) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 Книга регистрации актов о рождении села Змеевки ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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