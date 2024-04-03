(Челушкина) Татьяна Сергеевна 26.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.

Дата рождения

26.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1921

Отец: Челушкин Сергей Иванович

Мать: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 Книга регистрации актов о рождении села Змеевки ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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