(Челушкина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияс. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
Дата рождения26.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1921
с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 Книга регистрации актов о рождении села Змеевки ... Показать все
Смерть
Неизвестно