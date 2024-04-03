Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична 02.07.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

02.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1901

Отец: Кузьмичев Кузьма Егоров

Мать: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1921

Дочь: (Челушкина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Челушкин Сергей Иванович

с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 Книга регистрации актов о рождении села Змеевки ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.