Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения02.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1901
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1921
Дочь: (Челушкина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Челушкин Сергей Иванович
с. Змеевка, Снежетовской волости. Заявление сделано дедом Иваном Челушкиным.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 80 Книга регистрации актов о рождении села Змеевки ... Показать все
Смерть
Неизвестно