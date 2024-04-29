Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Мать: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Бракосочетание
29.?.1890

Муж: Кузьмичев Кузьма Егоров

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
венчал священник Александр Иоаннов Сионский и псаломщик Иван Игнатов Ракитин
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Кузьмичева) Аксинья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров

Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: (Кузьмичева) Дарья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кузьмичева) Любовь Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
02.07.1901

Дочь: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
19.12.1903

Сын: Кузьмичев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров

Смерть
Неизвестно

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