Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
29.?.1890
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
венчал священник Александр Иоаннов Сионский и псаломщик Иван Игнатов Ракитин
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Кузьмичева) Аксинья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: (Кузьмичева) Дарья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Кузьмичева) Любовь Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
02.07.1901
Дочь: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
19.12.1903
Сын: Кузьмичев Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьмичев Кузьма Егоров
Смерть
Неизвестно