Кузьмичев Кузьма Егоров 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичев Кузьма Егоров

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кузьмичев Егор Власов

Мать: Кузьмичева Аксинья Герасимова

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
29.?.1890

Жена: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
венчал священник Александр Иоаннов Сионский и псаломщик Иван Игнатов Ракитин
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Кузьмичева) Аксинья Кузьмина

Мать ребёнка: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: (Кузьмичева) Дарья Кузьмина

Мать ребёнка: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кузьмичева) Любовь Кузьмина

Мать ребёнка: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
02.07.1901

Дочь: Челушкина(Кузьмичева) (Кузьмичева) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
19.12.1903

Сын: Кузьмичев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Смерть
Неизвестно

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