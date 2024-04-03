Кузьмичева Аксинья Герасимова
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
21.12.1871
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
30.10.1874
Дочь: (Кузьмичева) Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
мать упоминается как Сидоровна ?
Рождение ребёнка
02.09.1877
Дочь: (Кузьмичева) Елизавета Егорова
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
13.04.1881
Дочь: (Кузьмичева) Близнец Фиона (Хиония) Егоровна
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
Рождение ребёнка
13.04.1881
Дочь: (Кузьмичева) Близнец Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
Рождение ребёнка
28.01.1886
Дочь: (Кузьмичева) Близнец Анна Егорова
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
Рождение ребёнка
28.01.1886
Сын: Кузьмичев Близнец Григорий Егоров
Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов
дер. Аннино Озерки тож.
Смерть
Неизвестно