Кузьмичева Аксинья Герасимова 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичева Аксинья Герасимова

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кузьмичев Иван Егоров

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кузьмичев Кузьма Егоров

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
21.12.1871

Сын: Кузьмичев Ефим Егоров

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
30.10.1874

Дочь: (Кузьмичева) Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

мать упоминается как Сидоровна ?
Рождение ребёнка
02.09.1877

Дочь: (Кузьмичева) Елизавета Егорова

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
13.04.1881

Дочь: (Кузьмичева) Близнец Фиона (Хиония) Егоровна

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

Рождение ребёнка
13.04.1881

Дочь: (Кузьмичева) Близнец Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

Рождение ребёнка
28.01.1886

Дочь: (Кузьмичева) Близнец Анна Егорова

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Кузьмичев Близнец Григорий Егоров

Отец ребёнка: Кузьмичев Егор Власов

дер. Аннино Озерки тож.
Смерть
Неизвестно

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