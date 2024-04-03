Кузьмичев Иван Егоров 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Иван Егоров

Кузьмичев Иван Егоров

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кузьмичев Егор Власов

Мать: Кузьмичева Аксинья Герасимова

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
08.11.1893

Жена: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Венчал священник Иоанн Толпин
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кузьмичева) Елена Иванова

Мать ребёнка: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

дер. Аннино Озерки тож. 1898
Рождение ребёнка
02.12.1901

Дочь: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кузьмичев Василий Иванов

Мать ребёнка: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

дер. Аннино Озерки тож. 1904
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.