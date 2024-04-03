Кузьмичев Иван Егоров
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
08.11.1893
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Венчал священник Иоанн Толпин
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Кузьмичева) Елена Иванова
Мать ребёнка: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова
дер. Аннино Озерки тож. 1898
Рождение ребёнка
02.12.1901
Дочь: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова
д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова
дер. Аннино Озерки тож. 1904
Смерть
Неизвестно