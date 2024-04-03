Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

Место рождения

дер. Катино

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Челушкин Давыд Петрович

Мать: ?

дер. Катино
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Кузьмичев Иван Егоров

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Венчал священник Иоанн Толпин
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кузьмичева) Елена Иванова

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Егоров

дер. Аннино Озерки тож. 1898
Рождение ребёнка
02.12.1901

Дочь: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Егоров

д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кузьмичев Василий Иванов

Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Егоров

дер. Аннино Озерки тож. 1904
Смерть
Неизвестно

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