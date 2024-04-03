Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова
Место рождениядер. Катино
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Челушкин Давыд Петрович
Мать: ?
дер. Катино
Бракосочетание
08.11.1893
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Венчал священник Иоанн Толпин
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Кузьмичева) Елена Иванова
Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Егоров
дер. Аннино Озерки тож. 1898
Рождение ребёнка
02.12.1901
Дочь: Дронова(Кузьмичева) (Кузмичева) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Егоров
д. Озерки Снежетовская волость, Раненбурский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Кузьмичев Иван Егоров
дер. Аннино Озерки тож. 1904
Смерть
Неизвестно