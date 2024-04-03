Челушкин Давыд Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова
Мать ребёнка: ?
дер. Катино
Смерть
Неизвестно