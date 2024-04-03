Челушкин Давыд Петрович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Давыд Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Челушкин Петр Ерофеевич

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Матвей Давыдов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Агафья Давыдова

Мать ребёнка: ?

дер. Катино
Смерть
Неизвестно

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