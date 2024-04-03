Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна 19.03.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

19.03.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1807

Отец: Челышкин Миней Григорьевич

Мать: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Петр Ерофеевич

Крещение
19.03.1807
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Николай Яковлев и Степанида Аверьянова (ГАРО 627/248/26)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Челушкин Палладий Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Челушкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Челушкин Рекрут Александр Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1836

Сын: Челушкин Егор (Георгий) Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Челушкин Герасим Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1843

Дочь: (Челушкина) Васса Петровна

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Челушкин Давыд Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.