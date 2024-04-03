Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения19.03.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1807
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.03.1807
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Николай Яковлев и Степанида Аверьянова (ГАРО 627/248/26)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Челушкин Палладий Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Челушкин Рекрут Александр Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1836
Сын: Челушкин Егор (Георгий) Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Челушкин Герасим Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1843
Дочь: (Челушкина) Васса Петровна
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Челушкин Петр Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно