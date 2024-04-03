Челушкин Палладий Петрович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Палладий Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Челушкин Петр Ерофеевич

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1851

Сын: Челушкин Иван Палладиевич

Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)

Рождение ребёнка
22.08.1853

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Наталья Палладьевна

Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)

д. Катино
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Челушкина) Екатерина Палладьевна

Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Челушкина) Домна Палладьевна

Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)

дер. Катино
Смерть
Неизвестно

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