Челушкин Палладий Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1828
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1851
Сын: Челушкин Иван Палладиевич
Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)
Рождение ребёнка
22.08.1853
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Наталья Палладьевна
Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)
д. Катино
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Челушкина) Екатерина Палладьевна
Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Челушкина) Домна Палладьевна
Мать ребёнка: Челушкина Ирина (Арина) Ивановна (Варфоломеевна)
дер. Катино
Смерть
Неизвестно