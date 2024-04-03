Челушкин Петр Ерофеевич 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Петр Ерофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1805

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Челышкин Ерофей Петрович

Мать: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Челушкин Палладий Петрович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Челушкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Челушкин Рекрут Александр Петрович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1836

Сын: Челушкин Егор (Георгий) Петрович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Челушкин Герасим Петрович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1843

Дочь: (Челушкина) Васса Петровна

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Челушкин Давыд Петрович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1857
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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