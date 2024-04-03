Челушкин Петр Ерофеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1805
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Челушкин Палладий Петрович
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Челушкин Рекрут Александр Петрович
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1836
Рождение ребёнка
1838
Сын: Челушкин Герасим Петрович
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1843
Дочь: (Челушкина) Васса Петровна
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1857
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии