Челышкин (Челушкин) Евдокия 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелышкин (Челушкин) Евдокия

Челышкин (Челушкин) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Челушкин Петр Ерофеевич

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Агафья Ерофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Челышкин Павел Ерофеевич

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Сын: Челушкин Поликарп Ерофеевич

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1817

Сын: Челушкин Андрей Ерофеевич

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Отец ребёнка: Челышкин Ерофей Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.