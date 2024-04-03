Челушкин Поликарп Ерофеевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Поликарп Ерофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Челышкин Ерофей Петрович

Мать: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкин Акулина

Рождение ребёнка
29.03.1845

Сын: Гавриил Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкин Акулина

Рождение ребёнка
01.08.1850

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1852

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1855

Сын: Челушкин Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

Смерть
Неизвестно

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