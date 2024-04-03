Челушкин Поликарп Ерофеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челушкин Акулина
Рождение ребёнка
29.03.1845
Сын: Гавриил Поликарпович
Мать ребёнка: Челушкин Акулина
Рождение ребёнка
01.08.1850
Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1852
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1855
Смерть
Неизвестно