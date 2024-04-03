Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1876
Сын: Макаров Василий Никифоров
Отец ребёнка: Макаров Никифор (Никанор) Иванов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно