Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна 01.08.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850

Отец: Челушкин Поликарп Ерофеевич

Мать: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Никифор (Никанор) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Никифор (Никанор) Иванов

Рождение ребёнка
21.04.1876

Сын: Макаров Василий Никифоров

Отец ребёнка: Макаров Никифор (Никанор) Иванов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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