Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Петров Филипп Сидоров
Мать: Петрова Татьяна
Рождение ребёнка
01.08.1850
Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1852
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Ерофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1855
Сын: Челушкин Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Ерофеевич
Смерть
Неизвестно