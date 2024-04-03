Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Петров Филипп Сидоров

Мать: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
01.08.1850

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1852

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Ерофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1855

Сын: Челушкин Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Челушкин Поликарп Ерофеевич

Смерть
Неизвестно

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