Петров Филипп Сидоров 10.11.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Филипп Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1791

Отец: Петров(Журавлев) Сидор Никифоров

Мать: Петрова(Петрова) (Петрова) Евдокия Никифорова

Сидор упоминается как Журавлев
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Афанасий Филиппов

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петров Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Петрова) Прасковья Филиппова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Петрова) Ефросиния Филиппова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

Рождение ребёнка
29.07.1830

Дочь: (Петрова) Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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