Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Петров Филипп Сидоров

Мать: Петрова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Степан Савельев

Рождение ребёнка
10.12.1836

Сын: Осипов Филимон Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан Савельев

Рождение ребёнка
15.08.1844

Дочь: (Осипова) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Осипов Степан Савельев

Смерть
Неизвестно

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