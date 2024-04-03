Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Петров Филипп Сидоров
Мать: Петрова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1836
Сын: Осипов Филимон Степанович
Отец ребёнка: Осипов Степан Савельев
Рождение ребёнка
15.08.1844
Дочь: (Осипова) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Осипов Степан Савельев
Смерть
Неизвестно