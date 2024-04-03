Осипов Степан Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Осипов Савелий Павлов
Мать: Осипова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1836
Сын: Осипов Филимон Степанович
Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
15.08.1844
Дочь: (Осипова) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна
Смерть
Неизвестно