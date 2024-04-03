Осипов Степан Савельев 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Степан Савельев

Осипов Степан Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Осипов Савелий Павлов

Мать: Осипова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
10.12.1836

Сын: Осипов Филимон Степанович

Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
15.08.1844

Дочь: (Осипова) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.