Осипова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Осипов Петр Савельев
Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов
Рождение ребёнка
23.02.1836
Дочь: (Осипова) Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов
Смерть
Неизвестно