Осипова Евдокия Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Осипов Петр Савельев

Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Осипов Сергей Савельевич

Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Степан Савельев

Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов

Рождение ребёнка
23.02.1836

Дочь: (Осипова) Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Осипов Савелий Павлов

Смерть
Неизвестно

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