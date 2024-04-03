Осипов Петр Савельев 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Петр Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Осипов Савелий Павлов

Мать: Осипова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Осипов Сысой Петров

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Рождение ребёнка
1832

Сын: Осипов Афанасий Петров

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Осипова) Февронья Петровна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Осипова) Евфимия Петровна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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