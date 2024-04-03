Осипов Петр Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Осипов Савелий Павлов
Мать: Осипова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Осипов Сысой Петров
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Осипова) Февронья Петровна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Осипова) Евфимия Петровна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Смерть
Неизвестно