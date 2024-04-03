Осипов Савелий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Павел Антонович
Мать: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Осипов Петр Савельев
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1836
Дочь: (Осипова) Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно