Осипов Савелий Павлов 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Савелий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Павел Антонович

Мать: Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Осипов Петр Савельев

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Осипов Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Степан Савельев

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
23.02.1836

Дочь: (Осипова) Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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