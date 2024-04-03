Павел Антонович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Антон Селиверстович

Мать: (Дронова) Варвара Андроновна

Бракосочетание
06.04.1768

Жена: Марфа Тимофеевна

Николаевская церковь села Лычное
Марфа вторым браком(написана как Ивановна)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Осип Павлов Основатель Фамилии

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Осипов Никифор Павлов

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Осипов Савелий Павлов

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Смерть
1818

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