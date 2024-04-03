Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Антон Селиверстович
Бракосочетание
06.04.1768
Жена: Марфа Тимофеевна
Николаевская церковь села Лычное
Марфа вторым браком(написана как Ивановна)
Рождение ребёнка
1775
Сын: Осип Павлов Основатель Фамилии
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Смерть
1818