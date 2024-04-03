(Дронова) Варвара Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Селиверстович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Селиверстович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Федосья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Селиверстович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Антон Селиверстович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Павел Антонович
Отец ребёнка: Антон Селиверстович
Смерть
Неизвестно