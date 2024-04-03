(Дронова) Варвара Андроновна 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Варвара Андроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Дронов Андрон (Дрон) Петрович Основатель Фамилии

Мать: Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Селиверстович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Селиверстович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Федосья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Селиверстович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Антон Селиверстович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Павел Антонович

Отец ребёнка: Антон Селиверстович

Смерть
Неизвестно

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