Осип Павлов Основатель Фамилии 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осип Павлов Основатель Фамилии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Павел Антонович

Мать: Марфа Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Петрова) Степанида Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Петрова) Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Осипов Савелий Осипов

Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Осипов Григорий Осипов

Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Маркел Осипов Рекрут

Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна

Смерть
1823

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