Осип Павлов Основатель Фамилии
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Павел Антонович
Мать: Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Осипов Маркел Осипов Рекрут
Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: (Петрова) Степанида Ефимовна
Смерть
1823