(Петрова) Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Петров Ефим Андреев
Мать: Петрова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1814
Сын: Осипов Маркел Осипов Рекрут
Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии
Смерть
Неизвестно