(Петрова) Степанида Ефимовна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Петрова) Степанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Петров Ефим Андреев

Мать: Петрова Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Павлов Основатель Фамилии

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Павлов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1800

Сын: Осипов Савелий Осипов

Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1804

Сын: Осипов Григорий Осипов

Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Маркел Осипов Рекрут

Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Осип Павлов Основатель Фамилии

Смерть
Неизвестно

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