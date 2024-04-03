Петров Ефим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Петров Андрей Нефедов
Мать: Петрова Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петров Ефим Ефимов
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Петрова) Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петров Ульян Ефимов
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Петрова) Мария Ефимова
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Петрова) Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
25.12.1792
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова
Смерть
1813