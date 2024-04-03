Петров Ефим Андреев 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Ефим Андреев

Петров Ефим Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Петров Андрей Нефедов

Мать: Петрова Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Петров Ефим Ефимов

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Петрова) Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петров Ульян Ефимов

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Петрова) Мария Ефимова

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Петрова) Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
25.12.1792

Сын: Петров Василий Ефимов

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Федорова

Смерть
1813

Мы используем куки для улучшения работы сайта.