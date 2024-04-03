Петрова Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Ефим Андреев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петров Ефим Ефимов
Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Петрова) Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петров Ульян Ефимов
Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Петрова) Мария Ефимова
Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Петрова) Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев
Рождение ребёнка
25.12.1792
Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев
Смерть
Неизвестно