Петрова Евдокия Федорова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Ефим Андреев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Петров Ефим Ефимов

Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Петрова) Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петров Ульян Ефимов

Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Петрова) Мария Ефимова

Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Петрова) Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев

Рождение ребёнка
25.12.1792

Сын: Петров Василий Ефимов

Отец ребёнка: Петров Ефим Андреев

Смерть
Неизвестно

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