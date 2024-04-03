Осипов Григорий Осипов 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Григорий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Осип Павлов Основатель Фамилии

Мать: (Петрова) Степанида Ефимовна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Осипов Спиридон Григорьев

Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Осипов Ефрем Григорьев

Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Осипова) Федосья Григорьева

Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
26.01.1835

Дочь: (Осипова) Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна

Бракосочетание
18.?.1843

Жена: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Агафья Ерофеевна

вторым браком
Смерть
Неизвестно

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