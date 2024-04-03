Осипов Григорий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1828
Сын: Осипов Спиридон Григорьев
Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Осипова) Федосья Григорьева
Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
26.01.1835
Дочь: (Осипова) Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Осипова Анна Егоровна
Бракосочетание
18.?.1843
вторым браком
Смерть
Неизвестно