Осипова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Осипов Спиридон Григорьев
Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Осипова) Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов
Рождение ребёнка
26.01.1835
Дочь: (Осипова) Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов
Смерть
Неизвестно