Осипова Анна Егоровна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Осипов Спиридон Григорьев

Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Осипов Ефрем Григорьев

Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Осипова) Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов

Рождение ребёнка
26.01.1835

Дочь: (Осипова) Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Осипов Григорий Осипов

Смерть
Неизвестно

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