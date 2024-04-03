Петрова Татьяна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Афанасий Филиппов

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петров Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Петрова) Прасковья Филиппова

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Петрова) Ефросиния Филиппова

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

Рождение ребёнка
29.07.1830

Дочь: (Петрова) Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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