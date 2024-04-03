Петрова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Челушкина(Петрова) (Петрова) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Осипова(Петрова) (Петрова) Аксинья Филипповна
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Скороходова(Петрова) (Петрова) Гликерия (Лукерья) Филиппова
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Петрова) Прасковья Филиппова
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Петрова) Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
Рождение ребёнка
29.07.1830
Дочь: (Петрова) Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Петров Филипп Сидоров
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно